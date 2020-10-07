Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 201 kişi, 30 araç, 7 iş yeri, 5 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 198,34 gram esrar ve 18 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler 2 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 8 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişi, halk sağlığını tehdit etmek suçundan da bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.