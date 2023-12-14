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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü

        Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü

        Samsun Çarşamba'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:53
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        Minibüsün çarptığı kişi öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Osman C. idaresindeki minibüs, Çarşamba-Ayvacık karayolu Sefalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (35) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öztürk'ün cesedi incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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