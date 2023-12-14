Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü
Samsun Çarşamba'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Osman C. idaresindeki minibüs, Çarşamba-Ayvacık karayolu Sefalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (35) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öztürk'ün cesedi incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.