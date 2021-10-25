Tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar! 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmethan Şanlı (20) ile Ahmet Hamdi Çamoğlu (57) 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire başladı.

Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs, tamir işlemini sürdüren Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu'nun üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmethan Şanlı (20)

İHA'nın haberine göre; minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.