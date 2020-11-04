Samsun'da mesai ve vardiya saatlerine "Kovid-19" düzenlemesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunun son dönemde Avrupa kıtasında salgının seyrinde artış görülmesi nedeniyle Türkiye'de de benzeri durumla karşılaşılmamasının amacıyla düzenlemeye gidilmesi gerektiğine işaret edildi. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 4 Kasım'dan geçerli olacak şekilde uyulması gereken kuralları ve önlemleri belirlemek üzere toplantı yapıldığı anlatıldı.
Açıklamada, evlere paket servis ve "gel al" şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah ve düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, salonlar, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına da karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Samsun'da kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle ilimiz genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurulu tarafından değerlendirilmesine, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları gerekmektedir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeler gereğince işlem yapılacaktır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."
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