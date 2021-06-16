Samsun'da mantardan zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edildi

Alınan bilgiye göre, Havza ilçesi Demiryurt Mahallesi'nde Bayram Ç, Keziban Ç. ile Çiğdem Ş. doğadan topladıkları mantarları yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle Havza Devlet Hastanesi'ne giden Bayram Ç, Keziban Ç. ile Çiğdem Ş. acil serviste tedavi altına alındı.

Ladik ilçesi Deliahmet Mahallesi'nde de Melek A. aynı şüpheyle Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mantardan zehirlendiği belirlenen 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.