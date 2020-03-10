Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı



Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda seken kurşunun isabet ettiği lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde Batuhan A, (22) daha önceden husumetli olduğu Oğuzhan Ç'yi (42) kovalamaya başladı. Ümraniye Sokak'ta Batuhan A. yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Seken kurşun, bu sırada yoldan geçen 19 Mayıs Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Alihan Kuru'nun (15) omzuna isabet etti.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Kuru, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.