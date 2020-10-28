Samsun'da kuyumcudan bilezik çaldığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki bir kuyumcudan iki bileziği alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 2 gün önce bir kuyumcuya gelen Ü.Ç. (32),satın almak istediğini söylediği bileziklere bakmak istediğini söyleyerek, eline alıp kaçmıştı. Şüpheli bu sırada bölgeden geçen jandarma ekibince yakalanarak, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.