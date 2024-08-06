Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Samsun'da kuruyan derede çalışma | Son dakika haberleri

        Samsun'da kuruyan dere yatağında çalışma başlatıldı

        Samsun'da kuruyan Kürtün Çayı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kuruyan derede çalışma
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun kent merkezinden denize dökülen Kürtün Çayı'nda muhtemel taşkınların kontrolü, can ve mal kayıplarının asgariye indirilmesi amacıyla, dere yatağında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından toplu makineli çalışma başlatıldı.

        Kuraklık yüzünden yaklaşık bir aydır akmayan derede başlatılan ıslah çalışması ile muhtemel yağışlara karşı önlem alındığı belirtildi.

        DSİ ve AFAD Başkanlığı arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risklerini Azaltma Protokolü" kapsamında Samsun'a tahsis edilen 9 adet paletli ekskavatör da törenle hizmete alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Samsun
        #dere
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Habertürk Anasayfa