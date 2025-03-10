Samsun'da kumar cezası: 332 bin 832 lira

Samsun'da kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde oyun salonunda kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira idari ceza uygulandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, merkez Atakum ilçesinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynayan 36 kişi ile kumar oynatan Z.Ö'yü (40) yakaladı. Polis, kumar oynayan 36 kişiye toplamda 332 bin 832 lira idari ceza uyguladı.
İş yeri sorumlusu Z.Ö. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyonda, oyun kartları ele geçirildi.