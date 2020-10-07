Samsun'da Kovid-19 vaka sayıları yüzde 30 azaldı

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan önlemler sayesinde, kentte vaka sayılarında belirgin bir azalmanın olduğuna işaret etti.
Valiliğin koordinasyonunda yürütülen denetimler ve İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin etkin çalışmasıyla il bazında vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu belirten Oruç, "Bu durum bizi gelecek güzel günler için umutlandırıyor. Şu an itibarıyla bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın daha da azaldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Vaka grafiğinin tamamen kişilerin kurallara uyum düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiğinin altını çizen Oruç, ortaya çıkan olumlu tabloyu korumanın özellikle kış ve mevsimsel grip dönemi öncesi daha da önemli hale geldiğini, herkesin kurallara uyum noktasında gösterdiği hassasiyeti devam ettirmesi durumunda, kış ve mevsimsel grip döneminin yeni bir vaka artışı trendiyle karşılaşmadan atlatılabileceğini vurguladı.
- Filyasyon ekip sayısı 25'ten 188'e çıkarıldı
Salgının ilk döneminde 25 filyasyon ekibiyle başlattıkları mücadeleyi, bugün 188 ekiple yaygın ve etkin bir şekilde sürdürdüklerini, ekiplerin sabah 09.00'dan gece 23.00'e kadar şehir merkezi, köy demeden saha taraması ve filyasyon çalışması yaptığını aktaran Oruç, sağlık ekiplerinin bu çabaları sayesinde ülke genelinde 13 saat olan filyasyon süresini Samsun'da 9 saate indirdiklerini, hedeflerinin ekip sayısını 200'e çıkararak filyasyon süresini 5 saate düşürmek olduğunu anlattı.
Oruç, Samsun'da verilere bakıldığında virüsün bulaştırıcı gücünün devam ettiğini ve her pozitif vakanın halen ortalama 3,3 kişiye hastalığı bulaştırdığının görüldüğünü hatırlattı.
Sağlık çalışanlarının en büyük motivasyon kaynağının insanların maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına gösterdiği yüksek uyumu görmeleri olduğuna dikkati çeken Oruç, şunları kaydetti:
"Lütfen sağlık ekiplerimizin bu emeğini ve başarısını boşa çıkarmayın. Sağlık Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilen aşı çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte artık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi tünelin ucu göründü. Son düzlükte hata yapmayalım. Önümüzdeki günlerde başlayacak mevsimsel gribe karşı önlemlerimizi alıp, maske ve sosyal mesafeyle kendimizi, ailemizi ve çevremizdekileri korumaya alalım. Virüsü ancak hep beraber yürüteceğimiz ortak mücadeleyle bitirebiliriz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!