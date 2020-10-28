Samsun'da Kovid-19 Toplum Tarama Çalışması'nın sahadaki bölümü tamamlandı

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İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki koronavirüs bağışıklık düzeyinin ve gizli pozitif hastaların tespit edilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından haziran ayında tarama çalışması başlatıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 15-30 Ekim tarihlerinde çalışmanın yenilenmesi konusunda alınan karar üzerine Samsun'da bunun devamı niteliğindeki araştırmayı başlattıklarını anlatan Oruç, ülke genelinde 31 bin 280, Samsun'da ise 520 hanede gerçekleştirilen uygulamada her haneden rastgele seçilen bir kişiye bağışıklık düzeyini gösteren elisa ve hastalık durumunu gösteren PCR testi yapıldığını belirtti.

Verilerin analizi ve raporlaması için laboratuvar çalışmalarına devam edildiğini aktaran Oruç, "Önümüzdeki günlerde verilerle ilgili rapor ve bilgiler hazırlanarak Sağlık Bakanlığımıza iletilecek. Çalışma tamamlandığında hem ülkemizde hem ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış bağışıklık gelişmiş hastaları, hastalığı taşıyan olası gizli pozitifleri tespit etme imkanı elde etmiş, vakalardaki eğilimi takip etme şansı bulmuş, ülkemizdeki bağışıklık düzeyiyle ilgili yeni verilere ulaşmış olacağız." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak laboratuvar çalışmasında diğer illere de destek verdiklerini kaydeden Oruç, "Giresun, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon illerinin kan, elisa laboratuvar testleri de proje kapsamında ilimiz Terme Devlet Hastanesi laboratuvarlarında çalışılarak sonuçları hazırlanıyoruz. Bu önemli çalışmaya katkılarından dolayı görev alan tüm filyasyon ekiplerimize ve bize destek olan tüm Samsunlulara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.