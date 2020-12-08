Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 977 bin lira ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, Kabahatler Kanunu kapsamında 86 kişiye 44 bin 796 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1008 kişiye 1 milyon 751 bin 797 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince ise Kabahatler Kanunu kapsamında 6 kişiye 2 bin 352 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 65 kişiye de 178 bin 550 lira idari para cezası kesildi.