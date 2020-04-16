Samsun'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70'in üzerinde hasta taburcu edildi

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile yürütülen mücadelede tıbbi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleri ve 2 bin 500 kişilik sağlık ordusuyla Orta Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verdiklerini söyledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pandemi hastanesi ilan edildiğini hatırlatan Oruç, şunları kaydetti:
"Hastanemizde yürütülen titiz ve özenli mücadele sayesinde şimdiye kadar 70'in üzerinde yeni tip koronavirüs hastası tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastanemiz hem tıbbi malzeme altyapısı, hem fiziki, teknik altyapısı hem de bu mücadeleyi en ön saflarda yürüten, alanında uzman ve deneyimli 2 bin 500 sağlık kahramanıyla Türkiye'nin bu konuda en yetkin ve güvenli hastanelerinden biri olarak öne çıkmaktadır."
Oruç, yürütülen mücadelenin yüküne rağmen kurumda poliklinik ve yoğun bakım hizmetlerinin devam ettiğini, acil ameliyatların sürdüğünü, inme merkezi, anjiyo ünitesi gibi nitelikli hizmetlerin aksamadan verildiğini de aktardı.
"Bu zor dönemdeki başarılı hizmetin tamamen fedakarca görev yapan sağlık kahramanları sayesinde gerçekleşmektedir." diyen Oruç, şöyle devam etti:
"Sağlık çalışanlarımızın adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı gibi yürüttüğü mücadelenin önemi gelecekte daha da iyi anlaşılacak ve nesiller boyu unutulmayacaktır, onlara bu fedakarlıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsek yeterli olmaz. Sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlığına karşılık Samsunlulardan tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, sadece dışarıda değil evlerinde de izolasyona ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hareket etmeleridir."
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise hastalığın ortaya çıktığı günlerde tesiste ilk etapta ivedilikle tam izolasyon uygulamasına geçtiklerini vurguladı.
Hastanede koronavirüs hastalarına özel bir karşılama, takip ve tedavi süreci kurduklarını, normal polikliniklerin dışında pandemi poliklinikleri açtıklarını belirten Doç. Dr. Ahmet Şen, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman konusunda ise hiçbir sıkıntısının olmadığını aktardı.
Tek kişilik odalarda kalan hastalarla sağlık çalışanlarının temasını tedavi süreçleri dışında sınırlandırdıklarını da anlatan Şen, "Hasta oda kapılarını sürekli kapalı tutuyoruz. Sağlık çalışanları tedavi öncesi arayıp bilgi verdikleri hastaların koruyucu ekipmanları takmalarından sonra hastanın yanına giderek takiplerini gerçekleştirmekte ve hastaların kirli eşyaları bile hastane dışına çıkmasına izin verilmeden katı bir izolasyon yapısı ile dezenfekte edilmektedir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!