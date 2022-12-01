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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Feci kazada 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 01.12.2022 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
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İHA

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takma atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Terme ilçesi, Yalı Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Ramazan Kaya idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

İHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Ramazan Kaya ve Dudu Kaya ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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