Sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! İskelet kıyıya vurdu

Olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ve insana ait olduğu sanılan iskeleti görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alarak, Adli Tıp Kurumu’na götürdü.