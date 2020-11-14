Samsun'da kırsal kesimde yaşayan kadınlara organik peynir yapımı öğretiliyor

Atakum Belediyesince başlatılan "Köyüm Köylüm Projesi" kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması ve sütten elde edilecek ürünlerle daha fazla gelir kazanması için organik peynir ve kaşar peyniri yapımını öğretmeye başladı.
Proje ile çiğ sütü katma değerli ürün haline dönüştüren kadınların üretimlerine de alım garantisi veriliyor.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, gazetecilere, kırsalda yaşayan gençlerin ekonomik olarak fazla gelir elde edemediği için şehirlere göç ettiğine işaret etti.
Gençlerin köylerinde kalması, kırsalda yaşayanların daha fazla gelir elde etmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Deveci, "Proje kapsamında kentin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınların elde ettikleri çiğ sütü katma değerli ürüne dönüştürebilmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için yerinde eğitim programlarına başladık. Gönüllü veteriner hekimler, doğal peynir üretim atölyesi kurarak köy köy gezerek kadınlarımıza organik peynir ve kaşar peyniri imalatını öğretiyor." dedi.
Deveci, eğitimin nihai amacının şehirlerde açlık sınırında yaşayan gençlerin kırsal mahallelere yeniden getirip üretim yapmaya teşvik etmek olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz kendi toprağından, kendi hayvanından üretebilirse şehirde aldığı maaştan daha fazlasını kazanabilir. Çok değil, 2 veya 3 inek, 8-10 tavuk bir evi bakmaya yetiyor. Zaten tarlalarınız var. İki inek bütçenize katkı verir. Olabildiğince gençler, genç kızlar bu işe dört elle sarılsın."
Üetilen ürünleri şehirdeki tüketiciye Belediyenin ulaştıracağını aktaran Deveci, "Garantisi de biz olacağız. Burada örneğini kurduğumuz gibi bir tesis oluşturacağız. Birbirine yakın köyleri bir araya getirip grup yolları üzerine mandıralar kuracağız. Sizin sütünüzü evinizden alacağız. İşleyip peynir ya da başka bir mamul haline getirerek götürüp şehirde satacağız. Verdiğiniz ürün belli, hesap belli. Haftanın, ayın sonunda ödemeleriniz hesaplarınıza yatacak. Bu hayal gibi geliyor ama bir yerden başlamamız gerekiyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!