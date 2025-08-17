Habertürk
        Haberler Gündem Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü TIR 8 kilometre boyunca yandı

        Kimyasal madde ve boya yüklü TIR yandı

        Samsun'da dorsesinde yangın çıkan TIR, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 00:26 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:26
        Kimyasal madde ve boya yüklü TIR yandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov idaresindeki TIR'ın dorsesi Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

        Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen TIR'daki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

        TIR, aynı istikamette giden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. TIR'ın dorsesinde yanan boyalar, üzerine düştüğü kamyonetin de yanmasına neden oldu.

        Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

        Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

        Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

