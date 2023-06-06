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Kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi

Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka bir araca nakledildi

Giriş: 06.06.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
AA

Ahmet Argun idaresindeki hafif ticari araç, Samsun Ankara yolu Yibitaş Kavşağında kırmızı ışıkta duran Ahmet Aydoğan yönetimindeki çekiciye arkadan çarptı.

Tokat'tan Samsun'a kan taşıdığı öğrenilen Türk Kızılay kan nakil aracındaki kanlar kaza yerine çağrılan bir başka kan aracına nakledildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza yapan araçta bulunan kanın başka araca nakledilmesine yardımcı oldu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü verildiği Samsun Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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