Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tuzaklı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan M.G. kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Vatandaşların da katıldığı ve 5 saat süren arama çalışması sonucunda M.G, jandarma ekiplerince evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen küçük çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.