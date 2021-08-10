Kamyonetle çarpışan halk otobüsü markete girdi: 8 yaralı

DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim C. yönetimindeki 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü, 49´uncu sokağa girdiği sırada karşı yönden gelen Muhammet D. yönetimindeki 55 ANS 98 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yol kenarında bulunan marketin manav bölümüne girdi. DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile aralarında müşteri ve market çalışanlarının bulunduğu 8 kişi yaralandı.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

"BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ"

Kaza sırasında balkonda oturduklarını söyleyen mahalle sakini Hamdullah Gökalp, "Ev halkı ile balkonda oturuyorduk. Bir anda bomba gibi bir ses geldi. Balkondan baktığımızda otobüsün markete girdiğini gördük. O anda tüm elektrikler gitti. Evden aşağıya inip yaralılara müdahale ettik. Marketin içerisinde bir tane kızımız vardı. Komşularımız içeriye girdi ve kurtardı" dedi.