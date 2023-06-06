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Kamyonet refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Giriş: 06.06.2023 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da kamyonetin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA

Alınan bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı mevkisinde refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Ali S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anında olay yerinden geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da yaralılarla ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan kazada kamyonetin ikiye bölündüğü görüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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