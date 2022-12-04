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Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Son zamanlarda artan bisiklet kazalarına bir yenisi bu kez Samsun'da eklendi. Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki 42 yaşındaki Osman Volkan Bingöl hayatını kaybetti

Giriş: 04.12.2022 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada can verdi
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DHA

Kaza, dün gece saatlerinde Liman bölgesi kavşağında meydana geldi. Ordu istikametine giden Umuthan B. idaresindeki 55 BN 009 plakalı kamyonet, önünde elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Osman Volkan Bingöl ağır yaralandı.

İhbarla gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Bingöl, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Bingöl´ün cenazesi ilçedeki Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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