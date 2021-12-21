Samsun'da kahvehaneye saldırı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Yaralanan A.Ö, O.B, H.B. ve O.K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan O.B'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K'yi kısa süre içinde yakaladı.