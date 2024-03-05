Samsun'da kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya (46) çarptı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİS YARALANDI

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisi ile polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit polis memuru Mutlu’nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.