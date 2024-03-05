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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

        Samsun'da kaçan otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

        Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu. Kazada bir polis memuru da yaralanırken 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 04:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 04:35
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        Kaçan otomobilin çarptığı 1 polis şehit oldu
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        Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya (46) çarptı.

        1 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİS YARALANDI

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisi ile polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

        Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit polis memuru Mutlu’nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        JANDARMA, 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

        Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.

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