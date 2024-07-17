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        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:52
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1400 doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 600 boş makaron, 7 kilogram tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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