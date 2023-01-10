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Samsun'da durdurulan araçtan kaçak kesilmiş 7 ton odun çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol uygulamasında durdurduğu kamyonette kaçak kesilmiş 7 ton odun bulundu. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı

Giriş: 10.01.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da kaçak kesilmiş 7 ton odun ele geçirildi
Samsun'da kaçak kesilmiş 7 ton odun ele geçirildi
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AA

Samsun'da kaçak kesilmiş 7 ton odun ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve 26. Trafik Timi ekipleri, Samsun Ordu kara yolu Helvacalı Mahallesi mevkisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamasında C.G.'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçtaki odunların damgasız olduğu ve nakliye tezkeresinin bulunmadığını tespit eden ekipler, 7 ton oduna el koydu. Gözaltına alınan C.G. jandarmaya götürüldü. Odunlar ise, Çarşamba Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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