Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da izinsiz kazı: 11 gözaltı | Son dakika haberleri

        Samsun'da izinsiz kazı yapan 11 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 11 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da izinsiz kazı: 11 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde define bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, Terme, Tekkeköy, İlkadım ve Kavak ilçelerinde belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.

        Adreslerde arama yapan ekipler, tarihi değeri olan eşyalar ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Habertürk Anasayfa