Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iki katlı inşaatın kolon kalıplarını yapan kalıpçı ustası Aziz Albayrak (58), ikinci kattan inşaatın temel boşluğuna düştü.

İşçilerin, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Albayrak'ın, kafatasında kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.