Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Giriş: 16.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:57
Dursun Kuru idaresindeki otomobil, Arıca Mahallesi'nde, Nihat Emeç'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sait Tatar, Dursun Kıllı, Necati Aktaş, Ahmet Aklar, Sadık Kılıç ve Hasan Karabulut yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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