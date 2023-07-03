Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Hastaneye sevk edilenlerden Mustafa Akyol da (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki Davut Bircan (24) ile Emirhan Bircan'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan iki sürücünün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.