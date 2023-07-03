Samsun'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yasin B. (20) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolu Karaköy mevkisinde, Ertuğrul E'nin (25) kullandığı araçla çarpıştı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçlardaki Davut Bircan (24) ile Emirhan Bircan'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye sevk edilenlerden Mustafa Akyol da (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜLER AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan iki sürücünün ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.