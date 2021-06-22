Samsun'da ölümlü kaza

Samsun-Sinop kara yolu Yenice kavşağında Ali Eroğlu'nun (25) kullandığı 55 BFR 61 plakalı otomobil ile M.K. (64) yönetimindeki 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan Ali Eroğlu, M.K. ve Ş.K. (60) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Ali Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.