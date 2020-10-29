Samsun'da ihtiyaçlı ailelerin yararlanacağı "AtaMarket Gıda Bankası" açıldı

Atakum Belediyesinin tam donanımlı market olarak hizmete sunduğu AtaMarket Gıda Bankası'ndan, sosyal yardım alan aileler ev ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.
Belediye Başkanı Cemil Deveci, açılışta yaptığı konuşmada, gıda bankası ile hem israfın önleneceğini hem de ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapma imkanı bulacağını söyledi.
Gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her ay alışveriş yapabilecekleri "AtaKart" verileceğini belirten Deveci, "Yaklaşık 250 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan AtaMarket Gıda Bankası'ndan sosyal yardım alabilme kriterlerini taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanacak. Bu kartlara aylık periyotlarla bakiye yüklenecek." dedi.
İhtiyaç sahiplerine sunulacak ürünlerin tedarik sürecinin ülke genelinde gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacağına işaret eden Deveci, şunları kaydetti:
"Üretim fazlası olan, tüketiminde sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri, AtaMarket'in raflarında yer alacak. AtaMarket'te Atakum Belediyesinin paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği, Türkiye'de gıda bankacılığının ulusal organizasyonlarını yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Gıda Kurtarma Derneği ile de iş birliği yapılacak. Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kuruluşun yönlendireceği bağışlar ile gıda bankası, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak."
Deveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan dayanışma ruhuna bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu sistemin asıl temeli, dayanışma ve yardımlaşma. Bu, bizim kültürümüzde var. Bir evde ihtiyaç olan her şey burada bulunacak. Hem gıda hem hijyen malzemeleri. Hemşehrilerimizin gıda bankasına destek olmalarını talep ediyorum. Bu süreçte dayanışma içinde olabilirsek, komşularımız da bu sürecin zorluklarını daha az hissetmiş, çocuklarına daha az yansımış olur. Komşuluk hukukunu, dayanışma kültürünü, bize yaraşanı, kültürümüze, inancımıza yaraşanı bu şekilde yaşatmış oluruz. Gıda bankası Karadeniz'de tek örnek. Samsun'da başarılı şekilde örnek olacağını düşünüyorum."
Açılışa, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ile vatandaşlar katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!