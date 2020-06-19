Samsun'da huzurevi sakinleri Kovid-19 stresini hobi bahçesine sebze dikerek attı

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkamayan huzurevi sakinleri için hobi bahçeleri oluşturdu. Burada sebze fidesi diken huzurevi sakinleri, toprakla uğraşarak stres atıyor.

Huzurevi Müdürü Emrah Baş, huzurevi bahçesi içinde 250 metrekarelik alanı hobi bahçesi olarak tahsis ettiklerini söyledi.

Biber, domates, salatalık, patlıcan, karalahana, mısır ve fasulyeden oluşan bin fideyi huzurevi sakinlerine dağıttıklarını aktaran Baş, "Bahçede ellerinde kürek ve çapalarla çalışmaya başlayan yaşlılarımız fideleri özenle dikip tohumlar ekti. Hobi bahçesinin bakım, gübreleme ve sulamasını da kendilerini yapıyor. Koronavirüs süreci sebebiyle huzurevimizde kalan yaşlılarımız 3 aydır dışarıya çıkmadı. Onların sağlığı bizim için çok önemli. Havaların ısınmasıyla streslerini atabilecekleri bir hobi bahçesi oluşturduk. Burada hem eğlenip vakit geçirebilecekler hem de rehabilite olacaklar. Zamanı gelince de meyveleri birlikte toplayacağız." dedi.

Baş, normalleşme sürecine girilmesine rağmen koronavirüs salgınının halen devam ettiğini, bu nedenle huzurevine ziyaretçi almadıklarını, burada kalanları da dışarıya göndermediklerini vurguladı.