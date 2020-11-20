Samsun'da hastanede güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparan kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, dün gece Terme Devlet Hastanesine giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

K.V, tartıştığı güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırdı. Tahsin A'nın parmağı, hastanedeki müdahaleyle yerine dikildi.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, K.V'yi gözaltına aldı.

K.V'nin alkollü olduğu iddia edildi.