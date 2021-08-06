Samsun'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu F.M.A.A.S'yi yakalamıştı. Zanlının, eşi ve çocuklarına karşı "kötü muamele" suçundan arandığı da ortaya çıkmıştı.