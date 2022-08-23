Gıda ve kozmetik fabrikasında korkutan yangın

AA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Canik Kaymakamı Mahmut Halal da olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.