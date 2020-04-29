Samsun'da garsonun şiir kitabı yayınlandı

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Havza ilçesinde geçimini garsonluk yaparak sağlayan Hasan Karabulut, yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.
Maddi imkansızlık nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimini sürdüremeyen 42 yaşındaki Karabulut, sonraki yıllarda açık öğretim ortaokulu ve lisesini bitirdi.
Hem çalışan hem de eğitim hayatına devam eden Karabulut 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 2014 yılında da 2 yıllık İlahiyat Programından mezun oldu.
Geçen yıl rüyasında Aşık Mahsuni Şerif'i gören Karabulut, şiir yazmaya başladı. Karabulut, yazdığı 162 şiiri ''Karabut Abı-I Çeşmi'' isimli kitapta topladı.
Şiir kitabından 500 adet bastırılan ve il genelindeki kitabevlerinde satışa sunulan Hasan Karabulut, AA muhabirine, okulu çok sevmesine rağmen okuyamamanın içinde bir ukde kaldığını söyledi.
Bugüne kadar farklı işlerde çalıştığını, son üç yıldır ise garsonluk yaptığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti:
''O güne kadar ne bir mısra şiir yazdım ne de öyle bir düşüncem oldu. Aşık Mahsuni Şerif rüyada bana 'Aşık Hasani' mahlasımı verdi. Farklı tekniklerle emek, insan sevgisi, tabiat sevgisi ve aşkı konu alan şiirler yazdım. Şiirlerim çevremdekiler tarafından beğeniliyordu. İlk kez şiir yazmama rağmen yayıncı editör tarafından yapılan incelemede hiçbir şiirim iptal edilmeden kitapta yer aldı. Bana destek olan iş yeri sahiplerim Şahin ve Kadir Kayan kardeşlere teşekkür ederim.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!