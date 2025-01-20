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        Haberler Gündem Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:40 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:40
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        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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