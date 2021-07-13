Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, emekli uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencisini yakaladı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.