Samsun'un Terme ilçesinde, Hızır Ali Reisoğlu idaresindeki 78 AAF 081 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Selim Yalın'ın (49) kullandığı 55 AGL 43 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet, önde bekleyen Hüseyin Soylu yönetimindeki 05 ABG 289 plakalı tırın altına girdi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Selim Yalın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Ali Sözen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.