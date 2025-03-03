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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Samsun'da evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde ailesi iftara giden alkollü kişi, tek katlı evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 06:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 06:20
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        Ailesi iftardayken evini ateşe verdi
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        Olay, saat 22.15 sıralarında Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde üzerinde meydana geldi. Eşi ve çocukları iftara giden Halil İ.İ, evde yalnız olduğu sırada tek katlı evini ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

        DHA'nın haberine göre; alkollü olduğu öğrenilen Halil İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
        #haberler
        #canik
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