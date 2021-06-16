Samsun'da evde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi

İlkadım Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Ataköy Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, araç içindeki D.S. (25) ile M.S'nin (30) Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirledi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 2'şer bin lira ceza kesilen D.S. ile M.S, Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.