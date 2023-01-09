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Samsun'da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giriş: 09.01.2023 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
Çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
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AA

Ovabaşı Mahallesi Kümevleri Sokak'ta Safiye Karalı'nın (75) yalnız yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde kontrol yapan ekipler, Karalı'nın cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen Karalı'nın yakınları gözyaşı döktü.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yaşlı kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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