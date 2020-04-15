Samsun'da evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan kavgada baba ile oğlu pompalı tüfekle yaralandı.

İddiaya göre, Hançerli Mahallesi'de yaşayan Y.K. (40) isimli kadın ile dini nikahla birlikte yaşadığı D.Y. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.K'nin oğlu B.D. (24),D.Y. ile babası M.Y'yi (56) pompalı tüfekle yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evden kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.