Samsun'da olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (21) ve V.K. (21) adlı 2 genç geceleyin M.K.'ye ait emlakçı dükkanı benzin dökerek ateşe verdi.

İHA'da yer alan habere göre yangın itfaiye tarafından söndürülürken, M.K. ve V.K. kaçtı. Polis yaptığı araştırmada kundaklama olayını yapan gençlerin kimliğini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

"EMLAKÇI BİZE KÜFRETTİ" İDDİASI

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve V.K., emlakçı M.K. ile ev kiralamak için buluştuklarını, kendilerine küfür ettiğini ve bu olayı hazmedemeyip emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktıklarını itiraf ettiler.