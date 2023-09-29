Samsun'da elektrikli süpürgede 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan bir araçta elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı
Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre, İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ile araçta bulunan elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.