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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı | Son dakika haberleri

        Samsun'da düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

        Samsun'da bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 00:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:45
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        Düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        MASA, SANDALYE VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

        AA'nın haberine göre; masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Samsun
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