Samsun'da düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

MASA, SANDALYE VE BIÇAKLA SALDIRDILAR AA'nın haberine göre; masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.