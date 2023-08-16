Samsun'da denize giren öğretmen boğuldu
Samsun Atakum'da serinlemek için denize giren öğretmen Halil Arıcı, akıntıya kapılarak boğuldu
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU
Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında serinlemek için ailesiyle denize giren İngilizce öğretmeni Halil Arıcı (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar arama kurtarma çalışması başlattı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunan ve sudan çıkarılan Arıcı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Arıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsunlu Arıcı'nın geçen mayıs ayında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine İngilizce öğretmeni olarak atamasının yapıldığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.