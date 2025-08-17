Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu | Son dakika haberleri

        Samsun'da denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Haşim Arıcı (18) boğuldu, arkadaşı S.S. (17) ise kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 17.08.2025 - 17:02
        Denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu
        Samsunda yaşanan acı olay, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi.

        Çorum’dan Samsun’a gezmeye gelen 3 arkadaştan Haşim Arıcı ve S.S. sahilde denize girdi. Sahilde bekleyen kişi, bir müddet sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla Arıcı’nın cansız bedenini sudan çıkardı, S.S.’ye ise ulaşılamadı.

        S.S. için ise 2 dalgıç tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Haşim Arıcı’nın cansız bedeni Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Sahilde çantası bulunan Arıcı’nın 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
