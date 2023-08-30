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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da denizde can pazarı!

        Samsun'da denizde can pazarı! 2'si çocuk 7 kişi akıntıya kapıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2'si çocuk 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklenen ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan 7 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:22 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:22
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        Samsun'da denizde can pazarı!
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        Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

        Taflan Mahallesi'nde farklı noktalarında denize giren Behlül. G. (28) ile Bedirhan G. (12), Hale S (45), Cevat Mete S. (9), Yağmur Azra E, Dursun Ali B. ve adı henüz belirlenemeyen 1 kişi rip akıntısı nedeniyle açığa sürüklendi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren 7 kişi cankurtaranlarca sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Yağmur Azra E. ile Dursun Ali B.'nin durumun ağır olduğu bildirildi.

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